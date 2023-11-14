В ходе визита в США Ермак заявил, что война приближается к переломному моменту. Следующий год станет решающим
Чиновник пообщался с союзниками
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, совершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки и провел встречу с лидерами ведущих американских еврейских организаций.
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В ходе выступления во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне в понедельник вечером Андрей Ермак сказал следующее. Чиновника цитирует издание Bloomberg:
"Приближается переломный момент в войне. ...Следующий год будет решающим".
Добавим, что в своем телеграм-канале Андрей Ермак написал о том, что ключ к победе – это западное оружие и защита неба, собственное производство вооружений, санкции и ограничение возможностей российского ВПК.
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