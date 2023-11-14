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В ходе визита в США Ермак заявил, что война приближается к переломному моменту. Следующий год станет решающим

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Чиновник пообщался с союзниками

В ходе визита в США Ермак заявил, что война приближается к переломному моменту. Следующий год станет решающим

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, совершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки и провел встречу с лидерами ведущих американских еврейских организаций.

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В ходе выступления во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне в понедельник вечером Андрей Ермак сказал следующее. Чиновника цитирует издание Bloomberg:

"Приближается переломный момент в войне. ...Следующий год будет решающим".

Добавим, что в своем телеграм-канале Андрей Ермак написал о том, что ключ к победе – это западное оружие и защита неба, собственное производство вооружений, санкции и ограничение возможностей российского ВПК.

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Источник:
Bloomberg
Комментарии
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старий фан (Рівне)
14.11.2023 в 14:44
Як це? Буданга і з Зе казали, що 2023 - це рік перемоги. Виходить вони напіздюнькали злегка?
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Комментарии 2
старий фан (Рівне)
14.11.2023 в 14:44
Як це? Буданга і з Зе казали, що 2023 - це рік перемоги. Виходить вони напіздюнькали злегка?
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0
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
14.11.2023 в 13:38
Ага... и в мае будем пить кофе в Крыму... 3.14-бол
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