В ходе визита в США Ермак заявил, что война приближается к переломному моменту. Следующий год станет решающим

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавляет первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, совершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки и провел встречу с лидерами ведущих американских еврейских организаций.

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В ходе выступления во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне в понедельник вечером Андрей Ермак сказал следующее. Чиновника цитирует издание Bloomberg:

"Приближается переломный момент в войне. ...Следующий год будет решающим".

Добавим, что в своем телеграм-канале Андрей Ермак написал о том, что ключ к победе – это западное оружие и защита неба, собственное производство вооружений, санкции и ограничение возможностей российского ВПК.