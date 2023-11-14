Усик посетил конгресс WBC в Узбекистане
Украинец постал в необычном образе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик в понедельник посетил открытие конгресса WBC.
Напомним, что событие происходит в Узбекистане.
Ранее стала известна предполагаемая дата боя Усик — Фьюри
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