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Усик посетил конгресс WBC в Узбекистане

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Украинец постал в необычном образе

Усик посетил конгресс WBC в Узбекистане

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик в понедельник посетил открытие конгресса WBC.

Напомним, что событие происходит в Узбекистане.

Ранее стала известна предполагаемая дата боя Усик — Фьюри

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Александр Усик
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