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Умеров сообщил результаты проверки гибели бойцов 128-й ОГШБр

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Установлено, что были проигнорированы все правила маскировки

Умеров сообщил результаты проверки гибели бойцов 128-й ОГШБр

Рустем Умєров

UA-Футбол
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Министр обороны Рустем Умеров сообщил результаты проверки гибели бойца 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в Запорожской области после ракетного удара российских оккупантов.

Об этом Умеров сообщил в соцсети. В частности, главная инспекция Минобороны доложила о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 отдельной горно-штурмовой бригаде. "Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать", - отметил Умеров.

По его словам, бойцов бригады действительно собрали во дворе дома, чтобы наградить, но "были проигнорированы все правила маскировки" и "рядом припарковали более десяти автомобилей".

"В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области. Военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали ракетный пуск, распространили сигнал "ракетная опасность". На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было", - сообщил Умеров.

В то же время, следствие по этому делу продолжается. Его ведет Государственное бюро расследований.

"Все, кто виновен в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание", - обещает министр.

Умеров поручает Генеральному штабу проверить выполнение протоколов по безопасности в подразделениях.

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие, а также ранены гражданские граждане.

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Источник:
Рустем Умєров
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