Фьюри: Усик, я разберу тебя на кусочки за 4 раунда

Чемпион мира по версии WBC в хэвивейте Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил, что уверен в победе над обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Усик, я разберу тебя на кусочки за 4 раунда", - сказал Тайсон Фьюри в видеообращении.

Украинец уже успел отреагировать:

"Вообще без понятия. Я люблю Тайсона, он классный парень. Эй, Фьюри, где ты?" - сказал Усик.

Oleksandr Usyk watches a video message from Tyson Fury at the WBC convention today as Fury threatens to smash him to pieces in four rounds, so Usyk responds: “I love Tyson Fury, great guy.”



[???? LomUs Official] pic.twitter.com/DhaAUT1W7q