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Зинченко: О создании собственной киберспортивной команды мне рассказал близкий друг

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Идея Александру понравилась

Зинченко: О создании собственной киберспортивной команды мне рассказал близкий друг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал об идее создания собственной киберспортивной организации Passion UA.

"Ко мне подошел мой очень хороший друг Артем Рябов и сказал: "Слушай, есть такая идея". Он просто рассказал мне все от "А" до "Я", что это реально можно создать и со временем выходить на новый уровень.

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Я посмотрел на этот проект, внимательно его послушал и мне это действительно понравилось. Это было как стартап. Все оттуда и началось", - сказал Зинченко.

Напомним, украинский футболист объявил о создании своей киберспортивной команды в конце прошлого лета.

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Александр Зинченко киберспорт
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Источник:
passion_ua
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