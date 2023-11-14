Зинченко: О создании собственной киберспортивной команды мне рассказал близкий друг

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал об идее создания собственной киберспортивной организации Passion UA.

"Ко мне подошел мой очень хороший друг Артем Рябов и сказал: "Слушай, есть такая идея". Он просто рассказал мне все от "А" до "Я", что это реально можно создать и со временем выходить на новый уровень.