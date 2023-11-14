Зинченко: О создании собственной киберспортивной команды мне рассказал близкий друг
Идея Александру понравилась
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал об идее создания собственной киберспортивной организации Passion UA.
"Ко мне подошел мой очень хороший друг Артем Рябов и сказал: "Слушай, есть такая идея". Он просто рассказал мне все от "А" до "Я", что это реально можно создать и со временем выходить на новый уровень.
Я посмотрел на этот проект, внимательно его послушал и мне это действительно понравилось. Это было как стартап. Все оттуда и началось", - сказал Зинченко.
Напомним, украинский футболист объявил о создании своей киберспортивной команды в конце прошлого лета.
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