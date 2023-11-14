ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра, - Ермак

В Офисе Президента подтвердили успехи Сил обороны Украины на левобережье Херсонской области. Украинским войскам удалось захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Соответствующее заявление сделал руководитель ОП Андрей Ермак. Он отметил, что контрнаступление ВСУ продолжается, поскольку Украина стремится восстановить свою территориальную целостность.

Несмотря на все Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается, - заявил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что Украина знает, как достичь победы, а у президента Владимира Зеленского есть четкий план.

По его словам, среди приоритетов Зеленский определяет развитие украинского ОПК и развертывание собственного производства вооружений.

11 ноября в Украине отмечали годовщину освобождения от российских войск Херсона и правобережной части Херсонской области. В то же время левобережье до сих пор оккупировано россиянами.