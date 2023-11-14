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В Сенате США назвали сроки рассмотрения запроса Байдена о помощи Украине

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Запрос Байдена о предоставлении помощи Украине планируется рассмотреть после Дня Благодарения

В Сенате США назвали сроки рассмотрения запроса Байдена о помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

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Запрос президента Джо Байдена о предоставлении помощи Украине планируется рассмотреть Палатой представителей США после Дня Благодарения. Он отмечается 23 ноября. Об этом заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер.

По его словам, объединенный пакет национальной безопасности, который охватывает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы США, будет рассмотрен палатой после Дня Благодарения.

Шумер сказал, что он "очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены - Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион.

"У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет мер по обеспечению безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий.

Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четверо должны получить двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе", - сказал он.

Отвечая на вопрос об усилиях Республиканской партии Палаты представителей по разделению пакета на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер сказал, что им нужна двухпартийная поддержка всех четырех, и он будет усердно, очень усердно работать, чтобы выполнить все четыре запроса.

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Источник:
rbc
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