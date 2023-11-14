Силы обороны сбили российский Су-25 под Авдеевкой

Во вторник, 14 ноября, на Авдеевском направлении Силы обороны сбили российский самолет. Об этом сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Как он отметил в комментарии "Украинской правде", украинские военные приземлили штурмовик Су-25 оккупационных войск РФ. Пока уточняется, из какого именно оружия сбили вражеский самолет.

"Представитель ОСУВ "Таврия" добавил, что это уже 8-мой уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий, то есть с 10 октября 2023 года", - говорится в материале.

В Генштабе отчитывались, что враг потерял 322 самолета и 324 вертолета с 24 февраля 2022 года.