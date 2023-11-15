ВСУ уничтожили 58 единиц артиллерийских систем за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 172 единицы техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.11.23.
За вторник, 14 ноября, было ликвидировано еще 820 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 314290 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 172 единицы техники и вооружения. В частности, 15 танков и 58 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5377 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 10104 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 7647 (+58) ед,
- РСЗО - 884 (+2) ед,
- средства ПВО - 582 (+2) ед,
- самолетов - 323 (+1) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5675 (+26) ед,
- крылатые ракеты - 1562 (+1) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1020 (+47) ед,
- специальная техника - 1083 (+2) ед.
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