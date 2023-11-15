ВСУ уничтожили 58 единиц артиллерийских систем за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.11.23.

За вторник, 14 ноября, было ликвидировано еще 820 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 314290 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 172 единицы техники и вооружения. В частности, 15 танков и 58 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 5377 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 10104 (+18) ед,

артиллерийских систем - 7647 (+58) ед,

РСЗО - 884 (+2) ед,

средства ПВО - 582 (+2) ед,

самолетов - 323 (+1) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5675 (+26) ед,

крылатые ракеты - 1562 (+1) ед,

корабли / катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1020 (+47) ед,

специальная техника - 1083 (+2) ед.