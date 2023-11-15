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ВСУ уничтожили 58 единиц артиллерийских систем за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За минувшие сутки было уничтожено 172 единицы техники

ВСУ уничтожили 58 единиц артиллерийских систем за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.11.23.
За вторник, 14 ноября, было ликвидировано еще 820 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 314290 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 172 единицы техники и вооружения. В частности, 15 танков и 58 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5377 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 10104 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 7647 (+58) ед,
  • РСЗО - 884 (+2) ед,
  • средства ПВО - 582 (+2) ед,
  • самолетов - 323 (+1) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5675 (+26) ед,
  • крылатые ракеты - 1562 (+1) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1020 (+47) ед,
  • специальная техника - 1083 (+2) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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