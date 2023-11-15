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Целью удара оккупантов по бойцам 128-й ОГШБр мог быть комбриг - ГБР

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Открыто производство из-за халатного отношения военного лица к службе

Целью удара оккупантов по бойцам 128-й ОГШБр мог быть комбриг - ГБР

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

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Целью ракетного удара россиян по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) в Запорожской области мог быть комбриг, который на место награждения бойцов опоздал.

Об этом советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила в эфире информационного марафона "Единые новости".

"На сегодня у следствия есть предположение, что вероятной мишенью, в том числе, должен был стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", - сказала Сапьян.

Она сказала, что ГБР проводит расследование по 425 статье Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе).

"Следователи работают практически в круглосуточном режиме для того, чтобы выяснить все обстоятельства и все факты, которые находились этим событиям, и почему так случилось", - сказала Сапьян.

Она подчеркнула, что все виновные в этой трагедии понесут наказание.

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие, а также ранены гражданские граждане. Известно, что погибло 19 бойцов.

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Источник:
unian
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