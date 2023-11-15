Целью удара оккупантов по бойцам 128-й ОГШБр мог быть комбриг - ГБР
Открыто производство из-за халатного отношения военного лица к службе
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада
Целью ракетного удара россиян по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр) в Запорожской области мог быть комбриг, который на место награждения бойцов опоздал.
Об этом советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила в эфире информационного марафона "Единые новости".
"На сегодня у следствия есть предположение, что вероятной мишенью, в том числе, должен был стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", - сказала Сапьян.
Она сказала, что ГБР проводит расследование по 425 статье Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе).
"Следователи работают практически в круглосуточном режиме для того, чтобы выяснить все обстоятельства и все факты, которые находились этим событиям, и почему так случилось", - сказала Сапьян.
Она подчеркнула, что все виновные в этой трагедии понесут наказание.
3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие, а также ранены гражданские граждане. Известно, что погибло 19 бойцов.
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