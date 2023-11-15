  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Еврокомиссия согласовала 12-й пакет санкций против России
В тренде

Еврокомиссия согласовала 12-й пакет санкций против России

Общие новости

Ждем их в действии

Еврокомиссия согласовала 12-й пакет санкций против России

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией в среду представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Введены санкции коснутся более 120 физических и юридических лиц.

В частности будут наказаны причастные к псевдовыборам на временно оккупированных территориях Украины, ответственные за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

Также предлагается ввести меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.

По теме
yellow-arrow
Целью удара оккупантов по бойцам 128-й ОГШБр мог быть комбриг - ГБР
yellow-arrow
ВСУ уничтожили 58 единиц артиллерийских систем за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Новый тренер для Наполи, травма Беллингема, Гармаш наигрался в Хорватии. Главные новости за 14 ноября
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости