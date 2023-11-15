Еврокомиссия согласовала 12-й пакет санкций против России

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией в среду представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.

Введены санкции коснутся более 120 физических и юридических лиц.

В частности будут наказаны причастные к псевдовыборам на временно оккупированных территориях Украины, ответственные за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.

Также предлагается ввести меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.