Еврокомиссия согласовала 12-й пакет санкций против России
Ждем их в действии
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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Европейской комиссией в среду представили государствам-членам предложение по двенадцатому пакету санкций против России.
Введены санкции коснутся более 120 физических и юридических лиц.
В частности будут наказаны причастные к псевдовыборам на временно оккупированных территориях Украины, ответственные за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.
Также предлагается ввести меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза.
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