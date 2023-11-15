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Зеленский: Замороженный конфликт — это такая же война

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Президент выступил против таких действий

Зеленский: Замороженный конфликт — это такая же война

BBC

Новина українською
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может согласиться на замораживание конфликта с Россией.

Об этом он заявил в интервью журналистам из Африки, сообщает пресс-служба главы государства.

"Замороженный конфликт — это такая же война. Это как вулкан, который "спит", но точно проснется. Вопрос времени. Поэтому мы не можем позволить себе патовой ситуации — временной слабости... Если это замороженный конфликт, то мы должны честно сказать, что наши дети будут воевать, или наши внуки. Мы уже потеряли очень много людей. Хотим ли мы так жить, зная, что будем растить детей, которые точно будут потом воевать? Россия снова придет, если ее не поставить на место", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что, при наличии политической воли, Россия может очень быстро закончить войну. Для этого РФ нужно вывести из Украины войска.

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Источник:
Ukrinform
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