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Ирину Фарион уволили из Львовской политехники

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За дело взялась СБУ

Ирину Фарион уволили из Львовской политехники

Уніан

Новина українською
Новина українською

Профессора Ирину Фарион уволили из Львовской политехники. Поводом для увольнения стало нарушение ею ст. 41 Кодекса законов о труде ("совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы").

СБУ открыла производство против нее после высказывания экс-нардепа относительно украинских военных. В одном из своих интервью она заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами.

Впоследствии в своих соцсетях Фарион опубликовала сообщение с данными проукраинского студента с временно оккупированного Крыма. После этого парня задержала российская ФСБ.

Следовательно, Служба безопасности Украины открыла против Фарион уголовное производство по этим фактам сразу по четырем статьям: нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни.

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Источник:
УНІАН
Комментарии
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Баpceлиниуc
15.11.2023 в 21:27
На нары ведьму! А краще відразу на костер.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
15.11.2023 в 21:27
На нары ведьму! А краще відразу на костер.
Ответить
0
0

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