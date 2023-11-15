Ирину Фарион уволили из Львовской политехники
За дело взялась СБУ
Уніан
Профессора Ирину Фарион уволили из Львовской политехники. Поводом для увольнения стало нарушение ею ст. 41 Кодекса законов о труде ("совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы").
СБУ открыла производство против нее после высказывания экс-нардепа относительно украинских военных. В одном из своих интервью она заявила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами.
Впоследствии в своих соцсетях Фарион опубликовала сообщение с данными проукраинского студента с временно оккупированного Крыма. После этого парня задержала российская ФСБ.
Следовательно, Служба безопасности Украины открыла против Фарион уголовное производство по этим фактам сразу по четырем статьям: нарушение равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни.
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