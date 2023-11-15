Клуб из чемпионата Румынии заинтересован в приглашении Луческу

Румынский специалист Мирча Луческу, который недавно ушел в оставку с поста главного тренера киевского "Динамо", не собирается долго засиживаться без работы.

Согласно данным Foaia Transilvana, 78-летний румын может быть назначен наставником ФК "Университатя" из города Клуж-Напока. В приглашении Луческу заинтересован турецкий бизнесмен и бывший вице-президент "Бешикташа" Серхан Четинсая. Он планирует делать инвестиции в румынский клуб.

В настоящее время "Университатя" занимает 10-е место в высшем дивизионе Румынии.

Напомним, Луческу покинул "Динамо" после поражения от "Шахтера" (0:1). Во главе киевского клуба он проработал с июля 2020 по ноябрь 2023 года. В первом сезоне он оформил с командой требл. Мирча также тренировал "Рапид" Бухарест, "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборнуя Турции. Больше всего времени он провел в донецком "Шахтере" (2004-2016 годы).