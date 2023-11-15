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Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО

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Эпоха российского влияния закончилась

Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО

Фото: wiadomosci.onet.pl

Новина українською
Новина українською

РФ впервые в истории исключили из Исполнительного совета Агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Президент Украины Владимир Зеленский написал об этом в соцсети Х.

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"Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО. Эпоха российского влияния закончилась, и это правильно: российским террористам не место во главе значимых международных организаций. Международная роль России будет только ослабевать", – написал глава государства.

Напомним, что до этого Украина неоднократно обращалась к ЮНЕСКО с призывом исключить РФ из состава Исполнительного совета.

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