Усик: Папочка здесь, а где Тайсон Фьюри?
Украинец готовится к предстоящему бою
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Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) заявил, что уже устал рекламировать Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).
"Я не думаю о Тайсоне Фьюри. Я здесь, а его нет. Где Тайсон Фьюри? Боится ли он меня? Я не знаю. Я не боюсь. Хватит говорить о Фьюри. Слушайте, я здесь. Вы хотите много информации. А я сейчас хочу говорить о платформе Ready to Fight, а не о Фьюри. А то получается, что я его рекламирую, а он меня обзывает кроликом.
Послушайте, Тайсон много говорит. Где Тайсон Фьюри? Папочка здесь", - сказал Александр.
Сегодня, 16 ноября на "Уэмбли" (Лондон) состоится пресс-конференция, на которой станет известно окончательную дату поединка.
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