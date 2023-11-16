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Усик: Папочка здесь, а где Тайсон Фьюри?

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Украинец готовится к предстоящему бою

Усик: Папочка здесь, а где Тайсон Фьюри?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) заявил, что уже устал рекламировать Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

"Я не думаю о Тайсоне Фьюри. Я здесь, а его нет. Где Тайсон Фьюри? Боится ли он меня? Я не знаю. Я не боюсь. Хватит говорить о Фьюри. Слушайте, я здесь. Вы хотите много информации. А я сейчас хочу говорить о платформе Ready to Fight, а не о Фьюри. А то получается, что я его рекламирую, а он меня обзывает кроликом.

Послушайте, Тайсон много говорит. Где Тайсон Фьюри? Папочка здесь", - сказал Александр.

Сегодня, 16 ноября на "Уэмбли" (Лондон) состоится пресс-конференция, на которой станет известно окончательную дату поединка.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 09:35
"...на которой станет известно окончательную дату поединка." гопота из пту и то правильнее пишет тьфу, дебилы блъ..
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Комментарии 1
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 09:35
"...на которой станет известно окончательную дату поединка." гопота из пту и то правильнее пишет тьфу, дебилы блъ..
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0
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