ВСУ ликвидировали 1330 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 16.11.23.

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За среду, 15 ноября, было ликвидировано еще 1330 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 315620 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, 11 танков и 36 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: