  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали 1330 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
В тренде

ВСУ ликвидировали 1330 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие новости
Обновлено

Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники

ВСУ ликвидировали 1330 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 16.11.23.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

За среду, 15 ноября, было ликвидировано еще 1330 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 315620 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, 11 танков и 36 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5388 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 10121 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 7683 (+36) ед,
  • РСЗО - 892 (+8) ед,
  • средства ПВО - 585 (+3) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5689 (+14) ед,
  • крылатые ракеты - 1563 (+1) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1060 (+40) ед,
  • специальная техника - 1084 (+1) ед.
Читайте также ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра, - Ермак
По теме
yellow-arrow
Усик: Папочка здесь, а где Тайсон Фьюри?
yellow-arrow
Лужный: Семин считает, что Путин поступил правильно. После этого я бы ему руки не подал
yellow-arrow
Впервые в истории Россия была исключена из Исполнительного совета ЮНЕСКО
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости