ВСУ ликвидировали 1330 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 16.11.23.
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За среду, 15 ноября, было ликвидировано еще 1330 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 315620 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 131 единицу техники и вооружения. В частности, 11 танков и 36 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 5388 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 10121 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 7683 (+36) ед,
- РСЗО - 892 (+8) ед,
- средства ПВО - 585 (+3) ед,
- самолетов - 323 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5689 (+14) ед,
- крылатые ракеты - 1563 (+1) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1060 (+40) ед,
- специальная техника - 1084 (+1) ед.
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