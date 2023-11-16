Сначала были взрывы: в Волгоградской области в РФ вспыхнула воинская часть
Горел военный склад и взрывался боекомплект
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Местные телеграм-каналы пишут, что горел военный склад и взрывался боекомплект. Местные власти заявили, что пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.
В России в ночь на 16 ноября вспыхнула воинская часть в Волгоградской области. Местные жители сообщают о звуках взрывов перед пожаром. Об этом сообщает российское издание Baza.
"На территории воинской части в Волгоградской области произошел пожар. По предварительным данным, пожар на объекте Минобороны, расположенном в двух километрах от поселка Котлубань, начался около часа ночи", — говорится в сообщении.
Тем временем местные паблики пишут о масштабном взрыве на территории части.
"Взрыв в районе Котлубани в Волгоградской области (около 40 км от Волгограда, Городищенский район). Произошел сегодня ночью. На месте было замечено много машин спецслужб", — говорится в сообщении.
Телеграм-канал "Волгоград" информирует, что пожар произошел на военном складе.
"Сегодня ночью горел военный склад под Котлубанью, поселок в Волгоградской области в 40 км от Волгограда. Источник в экстренных службах подтвердил факт ЧП, заявив, что на данный момент оно квалифицируется как пожар", — пишут в паблике.
Между тем в Минобороны РФ заявили об атаке украинских беспилотников по объектам на территории Российской Федерации.
Под Волгоградом ночью загорелась воинская часть. Очевидцы слышали звук беспилотника— SVTV NEWS (@svtv_news) November 16, 2023
Военный объект расположен в двух километрах от посёлка Котлубань. По словам местных жителей, пожар начался около часа ночи. Губернатор Волгоградской области заявил, что его быстро потушили.… pic.twitter.com/md7xgSFdzf
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