Враг атаковал Украину ударными беспилотниками и одной управляемой ракетой
Рашисты атаковали с юго-восточного направления
Стратком
В ночь на 16 ноября 2023 года рашисты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск -рф) 18-ю ударными БпЛА типа "Shahed".
Во многих регионах была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 16 вражеских беспилотников. Задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.
Кроме того, вечером 15 ноября на Полтавщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру на Харьковщине зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без жертв и пострадавших.
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