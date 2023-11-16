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Украина наладила серийное производство отечественного аналога Шахедов

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Об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности

Украина наладила серийное производство отечественного аналога Шахедов

Sasha Maslov

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов". За месяц таких дронов производят десятки.

Об этом сообщает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации.

По его словам, оборонная сфера делает важный вклад в экономику страны. В будущем она должна стать главным сектором украинской экономики.

"Начиная с того, что называют "украинским Шахедом", мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры", - сказал министр.

Он добавил, что кратное увеличение производства не удовлетворяет правительство: "Нас удовлетворяет десятикратный рост и более. У нас по многим направлениям есть такой рост".

Камышин подчеркнул, что сейчас речь не идет об интеграции "Укроборонпрома" с бизнесом. Но государственный завод помогает частным небольшим частным дроновым компаниям.

"В этом плане "украинский Шахед" появился именно на государственном заводе", - подчеркнул министр.

Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. В этом году Кабмин выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

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Источник:
forbes
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