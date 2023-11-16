Суд оставил Коломойского под стражей

Киевский апелляционный суд рассмотрел дело Игоря Коломойского об обжаловании решения о продлении содержания под стражей.

Согласно решению суда, Коломойский будет находиться в следственном изоляторе еще по крайней мере до 2 января 2024 года, если не внесет залог в размере 3 миллиардов 891 миллиона гривен.

При этом адвокат подозреваемого заявил, что такая сумма слишком велика для его клиента. Он настаивал, что меру пресечения нужно изменить на домашний арест, поскольку Коломойскому необходимо лечение.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский подозревается в делах о мошенничестве и отмывании денег.