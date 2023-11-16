Цыганык попросил отпустить Коломойского из СИЗО

Журналист и работник "1+1 Media" Игорь Цыганык выступил на заседании Киевского апелляционного суда. Он выступил за то, чтобы бизснесмена и экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского выпустили из СИЗО.

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"Я знаком с Игорем Валерьевичем с 2004 года. Знаю его очень хорошо, его семью и ответственность перед страной, он в 2014 году очень нам помог. Я имею все его контакты, знаю, где он живет, имею его мобильный телефон. Я готов обеспечить его появление в суде при первом требовании. Он, как и все мы, будет сотрудничать со следствием", – заявил Цыганык на суде.

Коломойский будет находиться в следственном изоляторе еще по крайней мере до 2 января 2024 года. Суд также уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тыс. грн.