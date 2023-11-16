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Цыганык попросил отпустить Коломойского из СИЗО

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Журналист выступил в зале суда

Цыганык попросил отпустить Коломойского из СИЗО

Новина українською
Новина українською

Журналист и работник "1+1 Media" Игорь Цыганык выступил на заседании Киевского апелляционного суда. Он выступил за то, чтобы бизснесмена и экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского выпустили из СИЗО.

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"Я знаком с Игорем Валерьевичем с 2004 года. Знаю его очень хорошо, его семью и ответственность перед страной, он в 2014 году очень нам помог.

Я имею все его контакты, знаю, где он живет, имею его мобильный телефон. Я готов обеспечить его появление в суде при первом требовании. Он, как и все мы, будет сотрудничать со следствием", – заявил Цыганык на суде.

Коломойский будет находиться в следственном изоляторе еще по крайней мере до 2 января 2024 года. Суд также уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тыс. грн.

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Игорь Коломойский Игорь Цыганык
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Источник:
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
16.11.2023 в 22:25
Верно, справедливо и необходимо. Андрея Павелко тоже на свежий воздух. Эта команда профессионалов обеспечит прорыв и прогресс. Только так.
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0
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
16.11.2023 в 22:25
Верно, справедливо и необходимо. Андрея Павелко тоже на свежий воздух. Эта команда профессионалов обеспечит прорыв и прогресс. Только так.
Ответить
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
16.11.2023 в 21:07
А чому він не попросився помінятися з ним місцями чи до нього в компанію??
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1
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Петруха
16.11.2023 в 21:38
Потому что он не дебил, в отличие от тебя!
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