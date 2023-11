В своем стиле. Фьюри устроил словесную перепалку с Усиком во время дуэли взглядов

16 ноября состоялась пресс-конференция на которой окончательно согласовали дату боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде.

И конечно не обошлось без спора, который начал развивать Фьюри.

Британец отреагировал на слова Красюка, который отметил "храбрость" Тайсона за согласие на бой против "будущего чемпиона мира".

- Не за что. До встречи со следующим чемпионом мира по боксу - мной. Я его нокаутирую. Запомните, что я говорю здесь.

- Пусть бой все решит. И пусть пояса вернутся в Украину, - сказал Красюк.

- Я уже побил одного выдающегося украинца. И потом другой получил пояса, включая пояс The Ring, который я сделал вакантным. Я сломаю его. Сосиска, кролик. Беги, кролик, беги.

Усик попытался остановить эту словесную перепалку, однако британца это не остановило.

"Еще? Я не хочу еще. Ты знаешь, что будет дальше. Я тебя разобью, сосиска. Ты будешь драться против лучшего британского хэвивейта - меня. Ты побил всех остальных, но не меня. Посмотри мне в глаза. Маленькая сосиска".

- Спасибо всем. Я скажу больше на ринге.

- Очень хорошо. Я тебя нокаутирую. Сосиска, кролик.

- Посмотрим.

- Посмотрим, да. Ты не можешь меня побить. Ты никогда не сможешь меня побить. Если ты меня побьешь во сне, то потом проснешься и будешь извиняться.

- Ты все, закончил? Может хватит?

- Хватит что? Я пришел сюда, чтобы получить бой, а не играть в игры. Ты маленький человек.

- Да, я маленький человек. Но я великий чемпион.

Впоследствии украинец сравнил бой против Фьюри с притчей о Давиде и Голиафе, но британец отметил, что украинец ни в коем случае не сможет его победить.

- Хочу рассказать одну историю, которая очень похожа на нашу с Тайсоном. О Давиде и Голиафе. Когда Господь даст мне его в руки, я сделаю свою работу.

- Невозможно. Бог никогда не даст меня в твои руки.

- У Господа нет ничего невозможного.

- Нет ничего невозможного, но он никогда не даст меня тебе в руки, поверь. Когда ты в течение следующих 10 недель будешь спать, то думай обо мне, потому что я буду бить тебя в лицо.

В конце встречи Усик и Фьюри провели дуэль взглядов, во время которой британец действовал агрессивно. В конце концов, обоих боксеров развели отдельно, однако Фьюри не прекращал кричать в адрес Усика.

"Слушаю ли я что-то из того, о чем говорит мне Фьюри? Нет, он просто болтливая голова. Человек ведет себя так, когда боится или неуверен в чем-то", - добавил Усик.

FOR THE HEAVYWEIGHT CROWN ???? FOR LEGACY.



We’ve officially entered the Ring of Fire. #FuryUsyk pic.twitter.com/zSqiDbgvIc