  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Фьюри: Усик завернут словно рождественский подарок
В тренде

Фьюри: Усик завернут словно рождественский подарок

Общие новости

Британец ведет себя очень вызывающе

Фьюри: Усик завернут словно рождественский подарок

Фото: Instagram

Новина українською
Новина українською

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри разместил пост у себя в социальных сетях после анонса своего поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком.

Напомним, что бой британца и украинца должен состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Усик завернут словно рождественский подарок! Увидимся в феврале в Саудовской Аравии", — написал Фьюри.

Тайсон в последнем поединке одержал победу над Фрэнсисом Нганну раздельным судейским решением. Усик в последнем бою встречался с британцем Даниэля Дюбуа и победил его техническим нокаутом в девятом раунде.

По теме
yellow-arrow
Украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра. Продолжается заранее спланированная операция
yellow-arrow
Россия ночью атаковала Украину дронами. Воздушные силы сбили почти все
yellow-arrow
Более тысячи единиц живой силы за сутки. Генштаб обновил данные потерь России в войне с Украиной
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости