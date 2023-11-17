Фьюри: Усик завернут словно рождественский подарок
Британец ведет себя очень вызывающе
Фото: Instagram
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри разместил пост у себя в социальных сетях после анонса своего поединка с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком.
Напомним, что бой британца и украинца должен состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Усик завернут словно рождественский подарок! Увидимся в феврале в Саудовской Аравии", — написал Фьюри.
Тайсон в последнем поединке одержал победу над Фрэнсисом Нганну раздельным судейским решением. Усик в последнем бою встречался с британцем Даниэля Дюбуа и победил его техническим нокаутом в девятом раунде.
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