Более тысячи единиц живой силы за сутки. Генштаб обновил данные потерь России в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной. Как видно из сводки, за последние сутки, шестнадцатого ноября, Вооруженными Силами Украины было ликвидировано 1140 захватчиков-россиян.

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Также было выбито под тридцать танков (27) и артиллерийских систем (29). Было уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов.

Всего потери России в войне с Украиной после полномасштабного вторжения составляют (с 24.02.22 по 17.11.23):