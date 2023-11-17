Более тысячи единиц живой силы за сутки. Генштаб обновил данные потерь России в войне с Украиной
Была уничтожена также техника
Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной. Как видно из сводки, за последние сутки, шестнадцатого ноября, Вооруженными Силами Украины было ликвидировано 1140 захватчиков-россиян.
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Также было выбито под тридцать танков (27) и артиллерийских систем (29). Было уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов.
Всего потери России в войне с Украиной после полномасштабного вторжения составляют (с 24.02.22 по 17.11.23):
- личного состава - 316760 (+1140);
- танков - 5415 (+27);
- бронированных машин - 10132 (+11);
- артсистем - 7712 (+29);
- РСЗВ - 895 (+3);
- средства ПВО - 585;
- самолетов - 323;
- вертолетов - 324;
- БПЛА - 5709 (+20);
- крылатые ракеты - 1563;
- корабли/катера - 22;
- подводные лодки - 1;
- автотехники+автоцистерн - 10077 (+17);
- спецтехника - 1086 (+2).
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