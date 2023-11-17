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Более тысячи единиц живой силы за сутки. Генштаб обновил данные потерь России в войне с Украиной

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Была уничтожена также техника

Более тысячи единиц живой силы за сутки. Генштаб обновил данные потерь России в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной. Как видно из сводки, за последние сутки, шестнадцатого ноября, Вооруженными Силами Украины было ликвидировано 1140 захватчиков-россиян.

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Также было выбито под тридцать танков (27) и артиллерийских систем (29). Было уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов.

Всего потери России в войне с Украиной после полномасштабного вторжения составляют (с 24.02.22 по 17.11.23):

  • личного состава - 316760 (+1140);
  • танков - 5415 (+27);
  • бронированных машин - 10132 (+11);
  • артсистем - 7712 (+29);
  • РСЗВ - 895 (+3);
  • средства ПВО - 585;
  • самолетов - 323;
  • вертолетов - 324;
  • БПЛА - 5709 (+20);
  • крылатые ракеты - 1563;
  • корабли/катера - 22;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехники+автоцистерн - 10077 (+17);
  • спецтехника - 1086 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
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