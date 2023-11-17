Россия ночью атаковала Украину дронами. Воздушные силы сбили почти все
Также на одном из направлений враг применил С-300
Колаж - Повітряні сили ЗСУ
В ночь на пятницу, семнадцатое ноября, Россия атаковала Украину с неба. Как сообщают в воздушных силах, враг пытался нанести ущерб десятью ударными БпЛА типа "Shahed" с направления Приморско-Ахтарск.
К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
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В результате боевой работы девять вражеских ударных БпЛА уничтожено в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей, говорится в сообщении воздушных сил.
Также ведомство отмечает, что враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно без потерь.
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