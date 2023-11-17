Украинские морпехи закрепились на левом берегу Днепра. Продолжается заранее спланированная операция

Морская пехота ВСУ на своих официальных акантах в соцсетях сообщила об успехах на левом берегу Днепра. В заявлении говорится о том, что пехотинцы закрепились на нескольких плацдармах и проводят заранее спланированные операции по освобождению украинских земель:

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"В результате заранее спланированных мероприятий по отпору широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах".

В ходе спецоперации противник понес потери, а именно: 1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, 9 РСЗО, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта, 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных. Кроме того, сводным подразделением РЭБ морской пехоты было нейтрализовано 135 FPV дронов и 5 БПЛА оперативно-тактического уровня.