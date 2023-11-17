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Усик: История, я иду

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После этого боя Александр может стать абсолютным чемпионом мира

Усик: История, я иду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик разместил первый пост у себя в социальных сетях после анонса своего поединка с чемпионом мира по версии WBC из Великобритании Тайсоном Фьюри.

Напомним, что их бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Титульный день определён! История, я иду!" — написал Александр.

36-летний Александр Усик в своей карьере провёл 21 бой, победив в каждом из них, 14 побед были добыты нокаутом.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 12:04
Усик боя НЕ будет --цыган что то придумает --дай ему 20% за его 1 пояс --это ему за наглость -унижения
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 12:04
Усик боя НЕ будет --цыган что то придумает --дай ему 20% за его 1 пояс --это ему за наглость -унижения
Ответить
0
0

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