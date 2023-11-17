Усик: История, я иду

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик разместил первый пост у себя в социальных сетях после анонса своего поединка с чемпионом мира по версии WBC из Великобритании Тайсоном Фьюри.

Напомним, что их бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Титульный день определён! История, я иду!" — написал Александр.

36-летний Александр Усик в своей карьере провёл 21 бой, победив в каждом из них, 14 побед были добыты нокаутом.