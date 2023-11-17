Усик: История, я иду
После этого боя Александр может стать абсолютным чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Александр Усик разместил первый пост у себя в социальных сетях после анонса своего поединка с чемпионом мира по версии WBC из Великобритании Тайсоном Фьюри.
Напомним, что их бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Титульный день определён! История, я иду!" — написал Александр.
36-летний Александр Усик в своей карьере провёл 21 бой, победив в каждом из них, 14 побед были добыты нокаутом.
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alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 12:04
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