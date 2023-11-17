Спортивный журналист изменил данные в документах, лишь бы только попасть на фронт

Виктор Ожогин почти всю жизнь посвятил журналистике. Он прошел путь от новостника до генерального директора областной телерадиокомпании в Днепре. Также работал спортивным журналистом и комментатором, был членом Комиссии по журналистской этике. Он воевал на Востоке с 2014-го года, а когда началось полномасштабное вторжение, снова пошел защищать Украину.

Сейчас военный находится в Киеве на реабилитации – лечится после очередного тяжелого ранения. В ходе восстановления Виктор Ожогин рассказал свою историю попадания на фронт и многое другое.

- В первые дни полномасштабного вторжения Вам было 64 года и тогда Вы уже были не призывного возраста – Вы могли оставаться дома и не идти воевать. В то же время Вы решили иначе. Что заставило Вас пойти на войну? Почему Вы считаете, что эта война – Ваша война?

- У меня не было выбора. Я шел воевать, чтобы сохранить жизнь молодых ребят. Знаете, я уже пожил и чувствовал, что именно такие, как я, некие "отцы-командиры" нужны, чтобы ребят немножко сдерживали, где-то подсказали, поделились жизненной мудростью, опытом. Хотя мы же тоже без боевого опыта, конечно , были, но постепенно в боях мы уже стали опытными.

В 2014-м году мне было 56 лет. Когда началась война, я тоже пошел сразу в военкомат и меня тоже не взяли. А потом я узнал, что Петр Порошенко увеличил предельный возраст для офицеров запаса до 60 лет – я отправил свою семью в Одессу, а сам пошел в военкомат. Ну, уже тогда меня забрали. Я был командиром взвода. Мы защищали Мариуполь в 2014-м году. Я воевал год, и горжусь по сей день тем, что все мы вернулись живыми. Это было самое большое достижение.

В 2022-м году выбор тоже не стоял. Ну как без меня будут там ребята воевать? И сразу же в тот день, когда уже началось вторжение, я связался со своими собратьями. Мы пришли в военкомат и из трех тысяч бойцов одного меня отправили домой, потому что мне было 64 года. Я вернулся в отчаянии. И позже услышал, что батальон "Днепр-1" набирает добровольцев. Я снова подал документы и снова меня отправили домой.

Мой командир сказал: "Держи документы – иди сам с военкомом разговаривай". Я зашел к нему, закрыл изнутри дверь, подошел и в своем военном билете исправил 58-й год на 68-й. Таким образом, мне стало не 64 года, а 54. Он сказал мне: "Да меня за такое посадят", а я ответил: "Тебе еще орден дадут за то, что такого бойца, как я нашел". Так я оказался в батальоне "Днепр-1".

- За все время на фронте Вы воевали на разных направлениях. Где было сложнее всего?

- Сложно было во всех городах, где мы воевали: Рубежное, Северодонецк, Славянск, Краматорск, Изюм, Лиман... В феврале мы вышли из Бахмута и я думал, что самое сложное было в Бахмуте. Но после этого мы попали в Кременную и теперь я точно скажу, что сложнее всего было именно там. Потому что мы были в Серебрянском лесу, где позиции были полностью разбиты. Воевать там почти не было возможности, потому что противник был на расстоянии 100-150 метров от нас в лесу, который был полностью выжжен, сверху деревьев не было, стояли только стволы. Из гранатомета там стрелять было невозможно – только стрелковое оружие и артиллерия. Нас каждый день "поливали", как могли, а у нас, к сожалению, прикрытия почти не было. У нас было 10 мин в день, а то и на два, а у нас 50 летело каждый час.

Какова цена? Я скажу. У меня в роте было 66 человек – 8 погибло и 50 раненых. Так мы вернулись домой. Моя группа была составлена из пяти групп бывшего батальона "Днепр-1", который воевал на Донбассе год. 11 месяцев без замены мы провели на Донбассе в 2022 году. И из этих людей создали мою роту. 66 человек пошли защищать Серебрянское лесничество и Украину. Вернулись, к сожалению, не все.

- Вы воевали в АТО, а затем снова вернулись на фронт после полномасштабного вторжения. Как, по Вашему мнению, изменилась армия с 2014-го года?

- Многое изменилось. Наша армия приобрела огромный опыт за 10 лет. И, конечно, когда мы начинали в 2014-2015-хх годах, нам не позволяли стрелять вообще. Нас накрывали ежедневно, а мы не могли ответить тем же. Разрешали использовать только стрелковое оружие.

Виктор Ожогин рассказал, хотел ли бы переквалифицироваться из спортивного журналиста в представителя прессы, который документирует войну:

- Конечно, как журналист, я хотел написать книгу после войны в 2014-2015-х годах, но потом я все больше отдалялся от этого и задумывался: "А о чем я напишу?" Я могу написать о своих собратьях, какие-то интересные истории. А правду? Мы на самом деле до сих пор не знаем правды. Знаете, очень много было договоренностей, о которых мы не имеем представления. Нам нельзя было стрелять, а нас ежедневно поливали свинцом. Ну что об этом писать? И будет ли это понятно для рядового гражданина? И на этой войне тоже многое я мог бы рассказать, но это нельзя рассказывать даже. Все не так хорошо, как кажется. И все говорят, что мы там сейчас одна из лучших армий в Европе. К сожалению, это не так. И нам еще до стандартов НАТО, как до Киева из Лондона пятиться. К сожалению, лучшее, что было в современной армии, оно сохранилось и в современной нашей армии и только героизм простого солдата помогает.

В конце концов, Виктор Ожогин не обошел тему предстоящего матча сборной Украины против Италии, подтвердив, что даже на линии фронта смотрят футбол: