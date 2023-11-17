Россия планировала устроить в Украине новый голодомор
Данные международной юридической компании по правам человека
Getty Images / Global Images Ukraine
Россия планировала устроить в Украине новый голодомор. The Independent, которая является международной юридической компанией по правам человека, приводит доказательства этих намерений.
Планы составляли непосредственно перед вторжением. Российское оборонное ведомство закупало грузовики для перевозки зерна. А еще в декабре 2021-го закупило три огромных сухогруза. Правозащитники указывают на то, что это свидетельство планов России разворовывать и вывозить украинское продовольствие в огромных масштабах.
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Также сразу после вторжения российские захватчики нацелились на богатые зерном районы. А также – инфраструктуру по производству продуктов, пишут юристы. Все эти доказательства передадут в Международный уголовный суд. Диктатору Путину может грозить новый международный орден на арест.
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