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Шахтер заполнит паузу в чемпионате спаррингом с Рухом

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Товарищеская встреча запланирована на 20 ноября

Шахтер заполнит паузу в чемпионате спаррингом с Рухом

Фото: ФК Шахтар

Новина українською
Новина українською

"Шахтер" проведет контрольный матч во время паузы, связанной с играми сборных. Команда Марино Пушича встретится со львовским "Рухом", сообщает пресс-служба горняков.

Игра пройдет в понедельник, 20 ноября на поле гостиничного комплекса Emily Resort в Винниках (Львовская область). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале дончан и на RUH-TV.

"Шахтер" с 24 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и имеет две игры в запасе. У "Руха" столько же очков и пятая строчка.

К слову, в октябре команды играли между собой в спарринге. Тот матч стал последним для Патрика ван Леувена на должности главного тренера, несмотря на победу 2:0.

Читайте такжеБывший форвард Шахтера ассистировал в своем предпоследнем матче за сборную

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Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
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