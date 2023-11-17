Шахтер заполнит паузу в чемпионате спаррингом с Рухом
Товарищеская встреча запланирована на 20 ноября
Фото: ФК Шахтар
"Шахтер" проведет контрольный матч во время паузы, связанной с играми сборных. Команда Марино Пушича встретится со львовским "Рухом", сообщает пресс-служба горняков.
Игра пройдет в понедельник, 20 ноября на поле гостиничного комплекса Emily Resort в Винниках (Львовская область). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.
Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале дончан и на RUH-TV.
"Шахтер" с 24 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и имеет две игры в запасе. У "Руха" столько же очков и пятая строчка.
К слову, в октябре команды играли между собой в спарринге. Тот матч стал последним для Патрика ван Леувена на должности главного тренера, несмотря на победу 2:0.
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