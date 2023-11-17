Шахтер заполнит паузу в чемпионате спаррингом с Рухом

"Шахтер" проведет контрольный матч во время паузы, связанной с играми сборных. Команда Марино Пушича встретится со львовским "Рухом", сообщает пресс-служба горняков.

Игра пройдет в понедельник, 20 ноября на поле гостиничного комплекса Emily Resort в Винниках (Львовская область). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00.

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале дончан и на RUH-TV.

"Шахтер" с 24 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ и имеет две игры в запасе. У "Руха" столько же очков и пятая строчка.

К слову, в октябре команды играли между собой в спарринге. Тот матч стал последним для Патрика ван Леувена на должности главного тренера, несмотря на победу 2:0.