Львовская политехника удалила информацию об увольнении Ирины Фарион

Львовская политехника убрала с официальных страниц сообщение об увольнении 59-летнего профессора кафедры украинского языка Ирины Фарион. Упомянутая информация исчезла сразу на следующий день после обнародования.

Министр образования и науки Оксен Лисовой тоже отредактировал свое сообщение и удалил фото копии приказа об увольнении Фарион.

Сообщение о расторжении трудовых отношений с Ириной Фарион было опубликовано на официальном сайте университета и на странице в Facebook 15 ноября.

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Сейчас страница с сообщением об увольнении Фарион на сайте политехники доступна только в кэше Google.

ZAXID.NET обратился в пресс-центр Львовской политехники. "Мы не комментируем эту тему", - сказала руководитель пресс-центра Наталья Павлишин.