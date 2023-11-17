Певец, получивший пять пулевых ранений, исполнит гимн Украины перед матчем с Италией
Он споет гимн, чтобы вдохновить наших ребят на важнейший матч!
Фото: rbc.ua
Украинский оперный певец Сергей Иванчук споет гимн накануне решающей игры против Италии.
Напомним, что он получил пять пулевых ранений, но сумел выжить.
До полномасштабного вторжения Сергей учился в Италии на оперного певца, но с началом войны вернулся в Украину, где доставлял гуманитарную помощь и эвакуировал людей из зон боевых действий.
10 марта он попал под выстрел вражеской ДРГ, где получил пять пулевых ранений. Одна из пуль прострелила легкое.
Сейчас Сергей находится на лечении и реабилитации в Германии, где проводит благотворительные мероприятия и концерты. Благодаря им, певцу удалось собрать и помочь Украине более чем на €2 млн.
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