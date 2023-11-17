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Певец, получивший пять пулевых ранений, исполнит гимн Украины перед матчем с Италией

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Он споет гимн, чтобы вдохновить наших ребят на важнейший матч!

Певец, получивший пять пулевых ранений, исполнит гимн Украины перед матчем с Италией

Фото: rbc.ua

Новина українською
Новина українською

Украинский оперный певец Сергей Иванчук споет гимн накануне решающей игры против Италии.

Напомним, что он получил пять пулевых ранений, но сумел выжить.

До полномасштабного вторжения Сергей учился в Италии на оперного певца, но с началом войны вернулся в Украину, где доставлял гуманитарную помощь и эвакуировал людей из зон боевых действий.

10 марта он попал под выстрел вражеской ДРГ, где получил пять пулевых ранений. Одна из пуль прострелила легкое.

Сейчас Сергей находится на лечении и реабилитации в Германии, где проводит благотворительные мероприятия и концерты. Благодаря им, певцу удалось собрать и помочь Украине более чем на €2 млн.

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