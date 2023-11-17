  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хлань: Для меня была большая честь встретиться с Ребровым
В тренде

Хлань: Для меня была большая честь встретиться с Ребровым

Общие новости

Полузащитник Лехии доволен шансом встретится с наставником сборной Украины

Хлань: Для меня была большая честь встретиться с Ребровым

instagram.com/maks.khlan

Новина українською
Новина українською

Полузащитник гданьской "Лехии" Максим Хлань в интервью Sport.ua рассказал о впечатлениях от матча против сборной Украины, который состоялся в Польше и завершился победой украинцев со счетом 2:0.

- Играть против такого соперника было одно удовольствие, хотя мы и не имели инициативы в этом матче. Сборная - это сбалансированная команда, с сильными футболистами, которые продемонстрировали свой высокий уровень.

Были ли у меня моменты? Да, было несколько моментов, забегал с мячом в штрафную, мог обострять, но чего-то не хватало. Был также удар с дальней дистанции, но мяч прошел над перекладиной.

Общение с Ребровым? После игры тренер был сконцентрирован на разборе игры со своими подопечными, поэтому мы просто поблагодарили друг друга за игру. Для меня была большая честь встретиться с ним. Я многое перенял у Реброва, его стиль игры мне импонировал.

Кто больше всего запомнился среди сборников? Мне нравится игра Судакова. Нравится его неординарный подход к тактической игре. Но команда, как я говорил выше, сбалансирована и выделить кого-то одного трудно. Общался с Назариной, с ним мы играли в Карпатах, потом в Заре. Очень рад, что он воспользовался своим шансом и регулярно вызывается в сборную.

Мне кажется, игроки сборной в хорошем физическом состоянии.

Все ребята имеют игровую практику в своих клубах. Но на игру с итальянцами надо быть готовыми ментально. Нужна только победа для всей Украины, особенно в такое время.

По теме
yellow-arrow
Усик: Тайсон - номер один в "бла-бла-бла"
yellow-arrow
Украина - Люксембург. Текстовая трансляция матча молодежных сборных
yellow-arrow
"Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня День рождения отмечает украинский форвард Роман Зозуля
Сергей Ребров
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
17.11.2023 в 19:02
Ментально готовы и итальянци..т.к. они действующие Чем.Европы..Помоч может только ... Фарт..УЕФА и судьи уже поставили на...Италью. ..таковы реалии этого бизнеса. Да поможет Украине Бог
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
balamyt (Boston)
17.11.2023 в 19:02
Ментально готовы и итальянци..т.к. они действующие Чем.Европы..Помоч может только ... Фарт..УЕФА и судьи уже поставили на...Италью. ..таковы реалии этого бизнеса. Да поможет Украине Бог
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости