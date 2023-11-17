Хлань: Для меня была большая честь встретиться с Ребровым
Полузащитник Лехии доволен шансом встретится с наставником сборной Украины
instagram.com/maks.khlan
Полузащитник гданьской "Лехии" Максим Хлань в интервью Sport.ua рассказал о впечатлениях от матча против сборной Украины, который состоялся в Польше и завершился победой украинцев со счетом 2:0.
- Играть против такого соперника было одно удовольствие, хотя мы и не имели инициативы в этом матче. Сборная - это сбалансированная команда, с сильными футболистами, которые продемонстрировали свой высокий уровень.
Были ли у меня моменты? Да, было несколько моментов, забегал с мячом в штрафную, мог обострять, но чего-то не хватало. Был также удар с дальней дистанции, но мяч прошел над перекладиной.
Общение с Ребровым? После игры тренер был сконцентрирован на разборе игры со своими подопечными, поэтому мы просто поблагодарили друг друга за игру. Для меня была большая честь встретиться с ним. Я многое перенял у Реброва, его стиль игры мне импонировал.
Кто больше всего запомнился среди сборников? Мне нравится игра Судакова. Нравится его неординарный подход к тактической игре. Но команда, как я говорил выше, сбалансирована и выделить кого-то одного трудно. Общался с Назариной, с ним мы играли в Карпатах, потом в Заре. Очень рад, что он воспользовался своим шансом и регулярно вызывается в сборную.
Мне кажется, игроки сборной в хорошем физическом состоянии.
Все ребята имеют игровую практику в своих клубах. Но на игру с итальянцами надо быть готовыми ментально. Нужна только победа для всей Украины, особенно в такое время.
Популярное сейчас
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Определилась бригада арбитров, которая обслужит матч Украина - Италия
- Италия – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
- Венгрия отклонила запрос на выделение 500 миллионов евро на оружие для Украины
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
Комментарии 1