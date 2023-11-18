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Разгромная победа молодежки, -10 очков для Эвертона, уход Шарана из Миная. Главные новости за 17 ноября

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Что произошло в мире футбола в пятницу? День был насыщенным

Разгромная победа молодежки, -10 очков для Эвертона, уход Шарана из Миная. Главные новости за 17 ноября

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Украинская молодежка разбила сверстников из Люксембурга в матче отбора на ЕВРО-2025

Ванат отличился в конце первого тайма, а вот после перерыва "сине-желтые" забросили еще три мяча в ворота соперников. Поочередно отличились Батагов, Волошин и Краснопир. Сейчас молодежная сборная Украины лидирует в турнирной таблице своей группы, идя без потерь (12 из 12). Дальше у молодежки – матч с Азербайджаном, поединок состоится 21 ноября.

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Италия одолела Северную Македонию в поединке квалификации ЕВРО-2024

Италия ушла на перерыв в поединке с Северной Македонией, ведя в счете в три мяча. Во втором тайме "Скуадра Адзурра" дважды пропустила, но команда Спаллетти тоже забила два гола, не позволив македонцам (и украинцам) уповать на камбэк. Италия имеет столько же очков, сколько и подопечные Реброва – 13. Очный ключевой поединок – в понедельник, 20 ноября.

АПЛ сняла с Эвертона 10 очков: теперь клуб Миколенко в зоне вылета

АПЛ приняла решение о снятии 10 очков с "Эвертона" за нарушение правил финансового фэйр-плей. Это касается данных, переданных независимой комиссии на рассмотрение возможных нарушений в сезоне 2021/22. "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, опустился на 5 мест и теперь находится в зоне вылета, занимая предпоследнее, 19-е место.

Официально. Шаран покинул Минай по обоюдному согласию сторон

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран покинул свой пост. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон. Именно под руководством Шарана минайцам покорилось наивысшее достижение в клубной истории – восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 УПЛ. Ранее СМИ писали, что теперь "Минай" возглавит Желько Любенович.

Джуд Беллингем получил награду Golden Boy-2023

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем был удостоен награды Golden Boy, которую итальянское издание Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту по итогам сезона. При этом Эрлинг Холанд – лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport, а президент Брайтона получил награду "Лучший европейский президент".

Винисиус Жуниор получил травму в матче за сборную Бразилии

Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 с Колумбией (1:2). "Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Матч против Аргентины? Учитывая, что говорят врачи, это маловероятно. Но мы постараемся сделать все возможное", – отметил Винисиус. Поединок между сборными Бразилии и Аргентины пройдет в среду, 22 ноября.

Луис Рубиалес и Марк Овермарс отстранены от футбола

Спортивный административный суд (TAD) отстранил на 3 года экс-главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Напомним, что на церемонии награждения после финала женского чемпионата мира функционер поцеловал Дженни Эрмосо и прикоснулся к собственным гениталиям в VIP-ложе, когда демонстрировал неприличный жест. В свою очередь бывший игрок "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны" Марк Овермарс, занимая должность технического директора клуба из Амстердама, отправлял неуместные фото-сообщения женщинам-коллегам. Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок – два года.

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