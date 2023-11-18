Разгромная победа молодежки, -10 очков для Эвертона, уход Шарана из Миная. Главные новости за 17 ноября

Ванат отличился в конце первого тайма, а вот после перерыва "сине-желтые" забросили еще три мяча в ворота соперников. Поочередно отличились Батагов, Волошин и Краснопир. Сейчас молодежная сборная Украины лидирует в турнирной таблице своей группы, идя без потерь (12 из 12). Дальше у молодежки – матч с Азербайджаном, поединок состоится 21 ноября.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Италия ушла на перерыв в поединке с Северной Македонией, ведя в счете в три мяча. Во втором тайме "Скуадра Адзурра" дважды пропустила, но команда Спаллетти тоже забила два гола, не позволив македонцам (и украинцам) уповать на камбэк. Италия имеет столько же очков, сколько и подопечные Реброва – 13. Очный ключевой поединок – в понедельник, 20 ноября.

АПЛ приняла решение о снятии 10 очков с "Эвертона" за нарушение правил финансового фэйр-плей. Это касается данных, переданных независимой комиссии на рассмотрение возможных нарушений в сезоне 2021/22. "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко, опустился на 5 мест и теперь находится в зоне вылета, занимая предпоследнее, 19-е место.

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран покинул свой пост. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон. Именно под руководством Шарана минайцам покорилось наивысшее достижение в клубной истории – восьмое место турнирной таблицы по результатам сезона-2022/23 УПЛ. Ранее СМИ писали, что теперь "Минай" возглавит Желько Любенович.

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем был удостоен награды Golden Boy, которую итальянское издание Tuttosport вручает лучшему молодому футболисту по итогам сезона. При этом Эрлинг Холанд – лучший игрок прошлого сезона по версии Tuttosport, а президент Брайтона получил награду "Лучший европейский президент".

Вингер "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получил травму в матче отбора на ЧМ-2026 с Колумбией (1:2). "Думаю, это та же травма, что и в прошлый раз. Я почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Матч против Аргентины? Учитывая, что говорят врачи, это маловероятно. Но мы постараемся сделать все возможное", – отметил Винисиус. Поединок между сборными Бразилии и Аргентины пройдет в среду, 22 ноября.

Луис Рубиалес и Марк Овермарс отстранены от футбола

Спортивный административный суд (TAD) отстранил на 3 года экс-главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса. Напомним, что на церемонии награждения после финала женского чемпионата мира функционер поцеловал Дженни Эрмосо и прикоснулся к собственным гениталиям в VIP-ложе, когда демонстрировал неприличный жест. В свою очередь бывший игрок "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны" Марк Овермарс, занимая должность технического директора клуба из Амстердама, отправлял неуместные фото-сообщения женщинам-коллегам. Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок – два года.