  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик: Тайсон - номер один в "бла-бла-бла"
В тренде

Усик: Тайсон - номер один в "бла-бла-бла"

Общие новости

Украинец высказался о предстояще встрече с Фьюри

Усик: Тайсон - номер один в "бла-бла-бла"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) прокомментировал схватку с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО)

"Послушайте, я считаю, что Тайсон - это номер один в пресс-конференциях. Он много говорит. Я не могу переговорить Тайсона. Я пытаюсь, но думаю, что для меня это невозможно.

Тайсон - номер один в "бла-бла-бла". Это хорошо. Я уважаю Тайсона, его команду. Я готов. Я всегда готов к бою, каждый вечер.

Но пресс-конференция - это как шоу. Для меня это жизнь. Если ты хочешь толкнуть меня, то я не буду стоять спокойно. Я буду стоять здесь, это мое место. Не трогай меня, пожалуйста. Поговорим на ринге", - сказал Усик.

Напомним, что бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Украина - Люксембург. Текстовая трансляция матча молодежных сборных
yellow-arrow
"Играет головой лучше, чем ногами". Сегодня День рождения отмечает украинский форвард Роман Зозуля
yellow-arrow
Хлань: Для меня была большая честь встретиться с Ребровым
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 19:58
Сашко успокойся он работает против тебя только языком --дай ему 20 % за 1 пояс а у тебя 4 это 80% --пусть понервничает- скажешь это тебе за твой длинный язык и за неуважение к тебе
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
17.11.2023 в 19:58
Сашко успокойся он работает против тебя только языком --дай ему 20 % за 1 пояс а у тебя 4 это 80% --пусть понервничает- скажешь это тебе за твой длинный язык и за неуважение к тебе
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости