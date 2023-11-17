Усик: Тайсон - номер один в "бла-бла-бла"
Украинец высказался о предстояще встрече с Фьюри
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) прокомментировал схватку с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО)
"Послушайте, я считаю, что Тайсон - это номер один в пресс-конференциях. Он много говорит. Я не могу переговорить Тайсона. Я пытаюсь, но думаю, что для меня это невозможно.
Тайсон - номер один в "бла-бла-бла". Это хорошо. Я уважаю Тайсона, его команду. Я готов. Я всегда готов к бою, каждый вечер.
Но пресс-конференция - это как шоу. Для меня это жизнь. Если ты хочешь толкнуть меня, то я не буду стоять спокойно. Я буду стоять здесь, это мое место. Не трогай меня, пожалуйста. Поговорим на ринге", - сказал Усик.
Напомним, что бой состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.
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