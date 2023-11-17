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Зеленский дал особое поручение из-за вылетов МиГ-31к и долгих тревог

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Президент дал отдельное поручение Министерству обороны

Зеленский дал особое поручение из-за вылетов МиГ-31к и долгих тревог

Беларускі Гаюн

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны разработать механизмы, которые бы помогли избегать длительных периодов "парализованности" страны из-за полетов российской авиации. Об этом глава государства сказал в своем традиционном обращении к нации.

"Провел сегодня Ставку - с подробным докладом министра обороны. По следующему году, обеспечению сил обороны. По каждому из направлений и всех параметров - снаряды, оружие, техника, амуниция. То, что пока что в дефиците. И то, что объективно надо будет увеличить, с учетом планов наших активных действий.

Важные доклады были на Ставке по ситуации на конкретных фронтовых направлениях: Донетчина, Харьковщина, южные направления. Докладывали Головком и генералы Сырский, Тарнавский, Москалев, Содоль... Спасибо каждому нашему воину!

Дал сегодня отдельное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "кинжалов", которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги. Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование - без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов наших людей. Я ожидаю соответствующих предложений.

Слава Украине!"

Добавим, что в последнее время российские МиГи дозаправляются в воздухе, поэтому их полеты стали более длительными по сравнению с тем, что было в начале полномасштабного вторжения.

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Источник:
Zelenskiy / Official
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.11.2023 в 21:59
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.11.2023 в 21:59
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