Зеленский дал особое поручение из-за вылетов МиГ-31к и долгих тревог

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству обороны разработать механизмы, которые бы помогли избегать длительных периодов "парализованности" страны из-за полетов российской авиации. Об этом глава государства сказал в своем традиционном обращении к нации.

"Провел сегодня Ставку - с подробным докладом министра обороны. По следующему году, обеспечению сил обороны. По каждому из направлений и всех параметров - снаряды, оружие, техника, амуниция. То, что пока что в дефиците. И то, что объективно надо будет увеличить, с учетом планов наших активных действий.



Важные доклады были на Ставке по ситуации на конкретных фронтовых направлениях: Донетчина, Харьковщина, южные направления. Докладывали Головком и генералы Сырский, Тарнавский, Москалев, Содоль... Спасибо каждому нашему воину!



Дал сегодня отдельное поручение Министерству обороны и Генеральному штабу по реагированию на носителей "кинжалов", которые останавливают нашу страну на часы из-за воздушной тревоги. Наш уровень ПВО и в целом готовность к ракетным угрозам позволяет несколько осовременить реагирование - без ненужных остановок страны. Это важно для миллионов наших людей. Я ожидаю соответствующих предложений.



Слава Украине!"

Добавим, что в последнее время российские МиГи дозаправляются в воздухе, поэтому их полеты стали более длительными по сравнению с тем, что было в начале полномасштабного вторжения.