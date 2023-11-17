Трубин: Максимальный фокус на матч против Италии

Вратарь сборной Анатолий Трубин прокомментировал матч с Лехией и рассказал об ожиданиях от матча с Италией.

"Очень холодно, дождь, поэтому поле немного мешало. Но хорошо, что все обошлось без травм. Все хорошо подготовились, все получили нагрузки, поэтому теперь максимальный фокус на матч против Италии.

Прежде всего, это была физическая нагрузка, но больше - притереться друг к другу после, может, и не такой большой, но паузы. Поэтому эта игра - очень хорошо для нас, потому что мы можем восстановить связи между игроками, эту энергию. Поэтому очень круто, что есть такой спарринг перед игрой с Италией.

Ощущения перед Италией такие, что играешь против топ-сборной, поэтому есть такое давление. Но это естественно в футболе в таких больших играх, поэтому это наоборот - очень круто. Шаг за шагом готовимся к этой игре. Я лично очень жду эту игру и результат после нее".