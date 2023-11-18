Силы обороны ликвидировали еще 620 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки
Почти семь десятков единиц техники были уничтожены
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Украинские защитники ликвидировали 620 противников. Также было уничтожено 67 единиц техники оккупантов.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 317380 (+620) человек,
- танков ‒ 5422 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10141 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 7726 (+14) ед,
- РСЗО – 896 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 586 (+1) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5726 (+17),
- крылатых ракет ‒ 1563 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10091 (+14) ед,
- специальной техники ‒ 1090 (+4).
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