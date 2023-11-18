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Силы обороны ликвидировали еще 620 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки

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Почти семь десятков единиц техники были уничтожены

Силы обороны ликвидировали еще 620 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за сутки

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Украинские защитники ликвидировали 620 противников. Также было уничтожено 67 единиц техники оккупантов.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 317380 (+620) человек,
  • танков ‒ 5422 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10141 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 7726 (+14) ед,
  • РСЗО – 896 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 586 (+1) ед,
  • самолетов – 323 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5726 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 1563 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10091 (+14) ед,
  • специальной техники ‒ 1090 (+4).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
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