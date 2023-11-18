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Украинские силы ПВО ночью уничтожили 29 российских Шахедов

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В общей сложности оккупанты запустили почти четыре десятка этих дронов

Украинские силы ПВО ночью уничтожили 29 российских Шахедов

Zelenskiy Official

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Российские захватчики за период с 20:00 17 ноября до 4:00 18 ноября атаковали Украину с воздуха с помощью ударных БпЛА типа “Shahed”.

Оккупанты выпустили в общей сложности 38 дронов с юго-восточного направления (Курская область, Приморско-Ахтарск). Украинским силам ПВО удалось уничтожить 29 единиц БПЛА.

“Шахеды” атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины”, - говорится в отчете Воздушных Сил.

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Источник:
Повітряні сили ЗСУ
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