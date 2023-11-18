Вернулся в Украину. Минай объявил имя нового тренера
Знакомая персона для отечественного футбола
фото із особистого архіва
Закарпатский “Минай” объявил о назначении на должность главного тренера команды сербского 42-летнего специалиста Желько Любеновича.
Он возглавил команду после увольнения Владимира Шарана. Об уходе украинского специалиста из команды официально было сообщено вчера, 17 ноября.
Для Любеновича работа в “Минаи” будет первым опытом в должности главного тренера клуба. До этого он работал в сербских "Железничаре" и "Радничках" ассистентом тренера, а также в 2018-2020 годах в "Заре" U-19 на этой же должности.
Серб практически всю свою футбольную карьеру провел в Украине. Он выступал за "Кривбасс", "Таврию", "Александрию" и "Зарю". В общей сложности на его счету 357 матчей в отечественном футболе. Больше всего – в составе симферопольцев (175).
Дебютировать на посту главного тренера “Миная” Любенович сможет 25 ноября в матче против своей бывшей команды – “Кривбасса”.
Напомним, что за 14 матчей УПЛ закарпатцы набрали шесть очков. Пока они находятся на последнем месте в турнирной таблице.
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