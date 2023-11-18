Свитолина начала подготовку к следующему сезону. Фото
Большие ожидания от игры Элины
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка продолжает подготовку к следующему сезону и активно тренируется на корте. Подходящий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"В работе"
Напомним, ранее Алькарас
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