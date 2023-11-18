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Свитолина начала подготовку к следующему сезону. Фото

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Большие ожидания от игры Элины

Свитолина начала подготовку к следующему сезону. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка продолжает подготовку к следующему сезону и активно тренируется на корте. Подходящий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"В работе"

Свитолина начала подготовку к следующему сезону. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Алькарас прокомментировал ожидания от игры против Джоковича.

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Элина Свитолина
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