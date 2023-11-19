Силы обороны Украины уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Наращивание интенсивности по сравнению с предыдущим днем
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Украинские защитники в течение субботы ликвидировали еще 1190 захватчиков. Также были уничтожены 124 единицы техники, в том числе 13 танков и 18 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 318 570 (+1190) человек,
- танков ‒ 5435 (+13) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10166 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 7744 (+18) ед,
- РСЗО – 898 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 588 (+2) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29),
- крылатых ракет ‒ 1563 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед,
- специальной техники – 1096 (+6).
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