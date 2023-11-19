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Силы обороны Украины уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

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Силы обороны Украины уничтожили за минувшие сутки более тысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Украинские защитники в течение субботы ликвидировали еще 1190 захватчиков. Также были уничтожены 124 единицы техники, в том числе 13 танков и 18 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 318 570 (+1190) человек,
  • танков ‒ 5435 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10166 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 7744 (+18) ед,
  • РСЗО – 898 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 588 (+2) ед,
  • самолетов – 323 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29),
  • крылатых ракет ‒ 1563 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед,
  • специальной техники – 1096 (+6).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
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