Россия снова атаковала ночью Шахедами. Украинская ПВО уничтожила 15 из 20 дронов

В ночь с 18 на 19 ноября Украина снова подверглась атаке ударными дронами с территории России. Всего оккупанты выпустили из Курской области 20 беспилотников Shahed-136/131.

“Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА”, - говорится в отчете Воздушных Сил.

За прошедшие сутки россияне тоже атаковали Украину этими же дронами. Тогда всего по двум направлениям было выпущено 38 единиц Шахедов.