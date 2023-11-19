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Россия снова атаковала ночью Шахедами. Украинская ПВО уничтожила 15 из 20 дронов

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Россия снова атаковала ночью Шахедами. Украинская ПВО уничтожила 15 из 20 дронов

фото из свободных источников

Новина українською
Новина українською

В ночь с 18 на 19 ноября Украина снова подверглась атаке ударными дронами с территории России. Всего оккупанты выпустили из Курской области 20 беспилотников Shahed-136/131.

“Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА”, - говорится в отчете Воздушных Сил.

За прошедшие сутки россияне тоже атаковали Украину этими же дронами. Тогда всего по двум направлениям было выпущено 38 единиц Шахедов.

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Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
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