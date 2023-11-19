Заполнили международную паузу. Колос - Верес 0:1
Почти УПЛ
Фото: ФК Колос
"Колос" и "Верес" сыграли контрольную игру в Ковалевке. Минимальную победу одержали ровенчане. На 15-й минуте, после подачи углового, забил защитник Жулио Сезар.
Отметим, что эти команды встречались на этом же поле в августе в рамках УПЛ. Тогда ковалевцы победили со счетом 2:0.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Нива Бузовая и Агробизнес гарантируют место в топ-5, Чернигов уже не последний. Результаты и таблица Первой лиги
- Футбол на Скале: бойкот от Испании, сборная семейного типа и один стадион на все команды
- Украина - Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора Евро-2024
- Целью удара оккупантов по бойцам 128-й ОГШБр мог быть комбриг - ГБР
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн