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Заполнили международную паузу. Колос - Верес 0:1

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Почти УПЛ

Заполнили международную паузу. Колос - Верес 0:1

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
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"Колос" и "Верес" сыграли контрольную игру в Ковалевке. Минимальную победу одержали ровенчане. На 15-й минуте, после подачи углового, забил защитник Жулио Сезар.

Отметим, что эти команды встречались на этом же поле в августе в рамках УПЛ. Тогда ковалевцы победили со счетом 2:0.

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