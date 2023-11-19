Зеленский сменил командующего Медицинских сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук займет пост командующего вместо Татьяны Остащенко. Об этом президент сообщил в вечернем обращении 19 ноября.

"Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука - начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.

Задача очевидна - и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности в сообществе наших боевых медиков, - нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны", - сказал президент.