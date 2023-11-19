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Зеленский сменил командующего Медицинских сил ВСУ

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Татьяна Остащенко покинула свой пост

Зеленский сменил командующего Медицинских сил ВСУ

Фото: Офіс президента України

Новина українською
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук займет пост командующего вместо Татьяны Остащенко. Об этом президент сообщил в вечернем обращении 19 ноября.

"Сегодня есть важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко новым командующим назначил генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука - начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.

Задача очевидна - и об этом неоднократно говорилось в обществе, в частности в сообществе наших боевых медиков, - нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов. От качественных турникетов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно. Опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны", - сказал президент.

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Владимир Зеленский
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Источник:
t.me
Комментарии
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Кокс11 (Харьков)
19.11.2023 в 23:07
Корчинский все же добил Остащенко :) :)
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Комментарии 1
Кокс11 (Харьков)
19.11.2023 в 23:07
Корчинский все же добил Остащенко :) :)
Ответить
0
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