Возвращение Цурикова к игре. Колос - Верес 0:1. Видеообзор матча
Игрок отсутствовал 2 месяца
Фото: ФК Колос
"Колос" и "Верес" сыграли товарищескую игру. Больше моментов имели ковалевцы, но ни один из них не удалось реализовать. "Верес" же один из своих шансов использовал. Поэтому, 0:1 в пользу ровенчан.
В этой игре принимал участие Андрей Цуриков из "Колоса", который долгое время отсутствовал из-за перелома кости лица, полученного в матче 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925".
Контрольная игра.
"Колос" - "Верес" 0:1
Гол: Жулио Сезар 15
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