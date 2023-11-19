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Возвращение Цурикова к игре. Колос - Верес 0:1. Видеообзор матча

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Игрок отсутствовал 2 месяца

Возвращение Цурикова к игре. Колос - Верес 0:1. Видеообзор матча

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
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"Колос" и "Верес" сыграли товарищескую игру. Больше моментов имели ковалевцы, но ни один из них не удалось реализовать. "Верес" же один из своих шансов использовал. Поэтому, 0:1 в пользу ровенчан.

В этой игре принимал участие Андрей Цуриков из "Колоса", который долгое время отсутствовал из-за перелома кости лица, полученного в матче 8-го тура УПЛ против "Металлиста 1925".

Контрольная игра.
"Колос" - "Верес" 0:1
Гол: Жулио Сезар 15

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Андрей Цуриков Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК "Колос"
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