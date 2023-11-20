ВСУ ликвидировали 640 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.11.23.

За воскресенье, 19 ноября, было ликвидировано еще 640 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 319210 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 28 единиц техники и вооружения. В частности, 4 танка и 4 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: