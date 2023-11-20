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ВСУ ликвидировали 640 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За минувшие сутки было уничтожено 28 единиц техники

ВСУ ликвидировали 640 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 20.11.23.
За воскресенье, 19 ноября, было ликвидировано еще 640 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 319210 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 28 единиц техники и вооружения. В частности, 4 танка и 4 единицы артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5439 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 10168 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 7748 (+4) ед,
  • РСЗО - 899 (+1) ед,
  • средства ПВО - 588 (0) ед,
  • самолетов - 323 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5764 (+9) ед,
  • крылатые ракеты - 1563 (0) ед,
  • корабли /катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10127 (+7) ед,
  • специальная техника - 1097 (+1) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
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