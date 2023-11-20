Сборная Украины по биатлону назвала состав на первый этап сезона Кубка мира и Кубка IBU

Тренерский штаб мужской сборной Украины определил состав команды на стартовые гонки нового сезона в рамках Кубка мира и Кубка IBU.

После успешного завершения предыдущего сезона мужская сборная Украины гарантировала себе стартовую квоту в пять участников на Кубке мира и шесть участников на Кубке IBU. В начале нового сезона украинская команда планирует использовать полную квоту в пять человек на старты в рамках Кубка мира, в то время как на соревнованиях Кубка IBU они выступят лишь пятеркой спортсменов.

Состав сборной Украины по биатлону (мужчины) на старт сезона:

Кубок мира: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко

Кубок IBU: Виталий Мандзин, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковский, Диитро Грущак

Первый этап Кубка мира начнется в субботу, 25 ноября. А стартовые гонки Кубка IBU - в четверг, 30 ноября.

В течение первого этапа Кубка мира мужчины примут участие в пяти гонках, которые включают смешанные эстафеты, индивидуальную гонку, классическую эстафету, спринт и преследование. Украина будет иметь возможность выставить на личные гонки пять биатлонистов.