Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев
Глава Минобороны США приехал в Украину накануне заседания Рамштайн
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Сегодня, 20 ноября, в Украину с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Его встретила в Киеве посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем", - Остин.
Отметим, что глава Минобороны США приехал в Украину накануне нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.
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