  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев
В тренде

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев

Общие новости

Глава Минобороны США приехал в Украину накануне заседания Рамштайн

Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Сегодня, 20 ноября, в Украину с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Его встретила в Киеве посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем", - Остин.

Отметим, что глава Минобороны США приехал в Украину накануне нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.

Читайте также Новичок Кривбасса Бандейра: Знаю что в Украине идет несправедливая война, которую начала Россия
По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону назвала состав на первый этап сезона Кубка мира и Кубка IBU
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали 640 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
На президентских выборах в Аргентине победил анархо-капиталист, поддерживающий Украину
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rbc
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости