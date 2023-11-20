Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев

Сегодня, 20 ноября, в Украину с визитом прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Его встретила в Киеве посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Сегодня я здесь, чтобы передать важное сообщение - Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в их борьбе за свободу против агрессии России, как сейчас, так и в будущем", - Остин.

Отметим, что глава Минобороны США приехал в Украину накануне нового заседания в формате "Рамштайн". Новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится уже в эту среду, 22 ноября.